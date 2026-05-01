Das ist schon ein tolles Bild, wenn mehr als 20 kräftige Zella-Mehliser Burschen und gestandene Männer mit einem 17 Meter langen Holzstamm auf den Schultern von der Louis-Anschütz-Straße auf den Mehliser Markt biegen. Dort haben sie unter Federführung der Mehlser Kärmesgesellschaft auch am Donnerstagabend wieder einen Maibaum aufgestellt. Und der ist in diesem Jahr gleich mehrfach besonders, nicht nur, weil er vor wenigen Tagen erst frisch von den Mitgliedern der Kärmesgesellschaft geschlagen und geschält worden ist. Alles natürlich nach Absprache mit dem Forst.