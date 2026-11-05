Wer sein Auto tieferlegt und ihm zusätzliche Anbauten verpasst, der lässt es auch noch mit einem richtig auffälligen Lack veredeln. Einem, der je nach Sonneneinstrahlung die Farbe gewechselt oder glitzert... Zumindest war das vor 15, 20 Jahren so. „Die Zeiten, in denen Autos komplett lackiert wurden, sind vorbei. Das kann sich keiner mehr leisten“, sagt Veikko Wahl. In drei Jahren käme ihnen vielleicht mal ein Auto unter, das von oben bis unten mit neuer Farbe versehen werde, sagt er.