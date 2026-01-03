Um Verständnis für die Sonderzuschüsse, über die die Mitglieder zur letzten Stadtratssitzung des vergangenen Jahres in Zella-Mehlis zu befinden hatten, brauchte Bürgermeister Torsten Widder eigentlich gar nicht zu bitten. Ohne Nachfragen oder Einwände wurde beiden Anträgen zugestimmt. Dennoch bat er vorab um das Wort, um auf die Dringlichkeit der Fälle aufmerksam zu machen. Dabei geht es um einen Sonderzuschuss für den TSV Zella-Mehlis sowie um einen weiteren, der die suspendierte Zella-Mehliser Langläuferin Victoria Carl unterstützen soll.