Mit 33 Seiten ist ein Heftchen über den Brand in der Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar das dünnste Buch, das man in der Zella-Mehliser Stadt- und Kreisbibliothek ausleihen kann. Das Dickste wiederum ist ein Werk über 1000 Bücher. Ein Buch, das noch nie jemand lesen wollte, beschäftigt sich mit dem Hobby Filzen. Dafür ist das Nintendo DS Spiel „Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen“ das Medium mit den meisten Entleihungen, nämlich 320 Mal.