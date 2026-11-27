Das Silvesterfeuerwerk auf dem Lerchenberg in Zella-Mehlis findet in diesem Jahr nicht statt, teilt die Stadtverwaltung Zella-Mehlis mit. Bürgermeister Torsten Widder, Landrätin Peggy Greiser, die selbst Bürgerin der Stadt Zella Mehlis ist, und das Team um Alexandra Simon hatten sich gemeinsam dafür eingesetzt, den Bürgerinnen und Bürgern von Zella-Mehlis zum Jahreswechsel erneut ein besonderes Gemeinschaftserlebnis zu ermöglichen. Die Entscheidung bedauern sie ausdrücklich.