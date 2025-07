Zella-Mehlis - Weniger als eineinhalb Wochen nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Zella-Mehliser Straße „Wiesenfleck“ wurde am Montag 12.47 Uhr erneut Feueralarm ausgelöst. Wieder brannte es in der oberen Wohnung des Hauses, diesmal jedoch in einem anderen Zimmer.