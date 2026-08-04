Haben Sie sich schon einmal Gedanken gemacht, wie es nach Ihnen weitergeht? Also nach Ihrem Tod? Ein Bestatter muss sich regelmäßig mit Themen wie der Beurkundung des Sterbefalls, der Gestaltung der Trauerfeier und darüber hinaus auch der Regelung des Nachlasses beschäftigen, und das ist keine einfache Aufgabe. Kein Wunder, dass Mike Kämmer froh ist, für sein Bestattungsunternehmen eine neue Mitarbeiterin gefunden zu haben. Anfang Juli begann Nicole Mattauch als Mitarbeiterin im Zella-Mehliser Unternehmen; sie ist die dritte Angestellte von Mike Kämmer.