Im dritten Anlauf fahren sie nach Berlin. So sangen jedenfalls mehrere Fans zehn Minuten vor dem Schlusspfiff auf dem Seligenthaler Kunstrasenplatz, als bei einer Drei-Tore-Führung längst klar war, dass der FC Zella-Mehlis nach zweimal Ausscheiden im Halbfinale (2022 und 2023) das Finalticket für den Ligapokal gelöst hat. Zum ersten Mal in seiner sechsjährigen Geschichte steht der Club im Endspiel des Ligapokals.