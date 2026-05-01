Im dritten Anlauf fahren sie nach Berlin. So sangen jedenfalls mehrere Fans zehn Minuten vor dem Schlusspfiff auf dem Seligenthaler Kunstrasenplatz, als bei einer Drei-Tore-Führung längst klar war, dass der FC Zella-Mehlis nach zweimal Ausscheiden im Halbfinale (2022 und 2023) das Finalticket für den Ligapokal gelöst hat. Zum ersten Mal in seiner sechsjährigen Geschichte steht der Club im Endspiel des Ligapokals.
Zella-Mehlis wirft Floh raus Ein historisches Halbfinale – für beide
Karsten Tischer 01.05.2026 - 15:59 Uhr