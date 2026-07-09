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Zella-Mehlis Wie Ruppbergspatzen zu Waldkindern werden

Jane Krüger und Nancy Langner, Erzieherinnen in der Zella-Mehliser Kita Ruppbergspatzen, dürfen sich jetzt Waldpädagoginnen nennen.

Zella-Mehlis: Wie Ruppbergspatzen zu Waldkindern werden
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Jane Krüger (Zweite von links) und Nancy Langner sind jetzt Waldpädagoginnen. Dazu gratulierten Bürgermeister Torsten Widder und Kita-Chefin Nadine Reussel (links). Foto: Stadtverwaltung

Die Kindertageseinrichtung Ruppbergspatzen in Zella-Mehlis beschäftigt zwei zertifizierte Waldpädagoginnen. Jane Krüger und Nancy Langner haben nach zweijähriger Ausbildung ihre Zusatzqualifikation durch den Thüringen-Forst erfolgreich abgeschlossen. Dies war für Bürgermeister Torsten Widder Anlass, den Mitarbeiterinnen zu gratulieren und ihnen für die Zukunft viel Erfolg zu wünschen, teilt Stadtsprecherin Linda Münzel mit.

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Jane Krüger und Nancy Langner sind überzeugt, dass Kinder die Natur aktiv erleben und kennenlernen sollten. Dies geschieht einerseits durch Bücher und von Bildern, aber „sie müssen die Natur auch erleben, anfassen, riechen, hören und selbst entdecken dürfen“. Daher haben sie sich für die Ausbildung zur Waldpädagogin entschieden. Der Wald bietet unendlich viele Möglichkeiten zum Lernen, Spielen und Staunen. „Uns ist es wichtig, Kindern diese Erfahrungen wieder näherzubringen und ihnen zu zeigen, dass Lernen draußen genau spannend sein kann wie im Gruppenraum“, betonen die beiden Waldpädagoginnen. Waldpädagogik sei eine Möglichkeit, Kinder raus in die Natur zu holen und weg von den Bildschirmen. Zu der vielfältigen Ausbildung durch den Thüringen-Forst gehörte unter anderem, zu lernen, wie Fachwissen kindgerecht vermittelt und gleichzeitig Neugier, Kreativität und eigenständiges Entdecken gefördert werden kann. „Besonders gefallen hat uns, dass Waldpädagogik nicht bedeutet, Vorträge zu halten, sondern Kinder aktiv einzubeziehen. Wenn Kinder selbst beobachten, vergleichen, ausprobieren und Fragen stellen, bleibt das Gelernte viel nachhaltiger im Gedächtnis.“ Genau das möchten Jane Krüger und Nancy Langner künftig weitergeben.

Spannender Erlebnis- und Lebensraum

Ziel ist es, Kinder für den Wald zu begeistern und ihnen zu zeigen, dass jeder Baum, jeder Strauch und jedes Tier Teil eines großen Ganzen ist. „Wenn Kinder den Wald kennen und positive Erlebnisse mit ihm verbinden, entwickeln sie ganz automatisch Wertschätzung und Verantwortungsbewusstsein für die Natur“, sind sich die beiden Erzieherinnen sicher. Die Naturerfahrung sei ein wichtiger Grundstein, wie Menschen später mit ihrer Umwelt umgehen.

Die bestandene Ausbildung ist für sie der Beginn eines neuen Weges. Sie möchten Erfahrungen sammeln und die Kinder dabei begleiten, den Wald als spannenden Lern-, Erlebnis- und Lebensraum kennenzulernen.