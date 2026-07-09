Zella-Mehlis: Wie Ruppbergspatzen zu Waldkindern werden

Jane Krüger und Nancy Langner sind überzeugt, dass Kinder die Natur aktiv erleben und kennenlernen sollten. Dies geschieht einerseits durch Bücher und von Bildern, aber „sie müssen die Natur auch erleben, anfassen, riechen, hören und selbst entdecken dürfen“. Daher haben sie sich für die Ausbildung zur Waldpädagogin entschieden. Der Wald bietet unendlich viele Möglichkeiten zum Lernen, Spielen und Staunen. „Uns ist es wichtig, Kindern diese Erfahrungen wieder näherzubringen und ihnen zu zeigen, dass Lernen draußen genau spannend sein kann wie im Gruppenraum“, betonen die beiden Waldpädagoginnen. Waldpädagogik sei eine Möglichkeit, Kinder raus in die Natur zu holen und weg von den Bildschirmen. Zu der vielfältigen Ausbildung durch den Thüringen-Forst gehörte unter anderem, zu lernen, wie Fachwissen kindgerecht vermittelt und gleichzeitig Neugier, Kreativität und eigenständiges Entdecken gefördert werden kann. „Besonders gefallen hat uns, dass Waldpädagogik nicht bedeutet, Vorträge zu halten, sondern Kinder aktiv einzubeziehen. Wenn Kinder selbst beobachten, vergleichen, ausprobieren und Fragen stellen, bleibt das Gelernte viel nachhaltiger im Gedächtnis.“ Genau das möchten Jane Krüger und Nancy Langner künftig weitergeben.