Nach dem Schlusspfiff ging es für Luca Bartholomäus aufs Karussell. Ein Kumpel packte den Jüchsener Stürmer auf seine Schultern und drehte den 21-Jährigen wild im Kreis. So muss sich ein Sieg anfühlen. Bartholomäus erzielte auf dem kleinen Kunstrasenplatz in Zella-Mehlis in der 2. Minute der Nachspielzeit bei Vizemeister FC Zella-Mehlis den 2:2-Ausgleich und rettete den Naturgrün gewohnten Kreisoberligisten aus dem Grabfeld noch einen Punkt.