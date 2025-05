Wie könnte es anders sein? Natürlich werden auch in diesem Jahr am Tag vor Start der Freibadsaison am 24. Mai in Benshausen und Zella-Mehlis die Eisbären mit dem Anbaden am Tag zuvor den Beginn für 2025 anschwimmen. Und auch einläuten. Denn wie immer wird dann ebenfalls wieder die schon in die Jahre gekommene Glocke ertönen. Ein unverzichtbares Ritual.