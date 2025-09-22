 
Zella-Mehlis Türen auf in der Stimmgabelfabrik

Die WDR-Sendung mit der Maus kommt am Tag der Deutschen Einheit, am 3. Oktober, auch nach Zella-Mehlis, und zwar in die Stimmgabelmanufaktur von Arno Barthelmes.

 
Barthelmes-Stimmgabeln. Foto: picture-alliance / dpa/dpaweb

„Türen auf mit der Maus – Bau deine eigene Stimmgabel in Zella-Mehlis!“ heißt es am Freitag, 3. Oktober, bei vier Erlebnisrunden durch den Betrieb des Stimmgabelherstellers Arno Barthelmes. „Türen auf mit der Maus“ heißt es an diesem Tag auch in ganz Deutschland, wenn Firmen und Institutionen für die WDR-Sendung und viele Besucher ihre Tore öffnen, um Kinder und Familien spielerisch an Technik, Handwerk und Wissenschaft heranzuführen. In Zella-Mehlis ist die älteste Stimmgabelmanufaktur Deutschlands mit dabei, teilt Marlene Jäger, Mitarbeiterin im Unternehmen mit. Das Team lädt in die Werkstatt ein und zeigt, wie aus Metall, Feingefühl und Klangverständnis ein besonderes Instrument entsteht. Dabei werden Spiel, Spaß und Lernen auf besondere Weise miteinander verbunden.

Was die Kinder erwartet: Sie experimentieren mit Schwingungen, Frequenzen und Vibrationen, schärfen ihre Sinne beim Tasten, Fühlen, Hören und Riechen und können unter Anleitung selbst eine kleine Stimmgabel feilen, die sie als Erinnerung mit nach Hause nehmen dürfen. Außerdem gibt es spannende Einblicke in ein traditionsreiches Familienunternehmen, das seit 1884 Klanggeschichte schreibt.

Die Erlebnisrunden finden um 9.30 Uhr, 10 Uhr, 11.30 Uhr und 13 Uhr statt. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung erforderlich, per E-Mail: a.barthelmes@zellaclean.de.

Gedacht ist das Angebot für Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 15 Jahren, die Freude am Entdecken und Ausprobieren haben. Weitere Informationen gibt es auf dem WDR-Internet-Portal oder direkt bei der Arno Barthelmes Zella-Mehlis GmbH.

www.wdrmaus.de

Türen auf mit der Maus am Freitag, 3. Oktober, in der Zella-Mehliser Stimmgabelmanufaktur Arno Barthelmes. Beginn ist um 9.30 Uhr.