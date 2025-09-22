Zella-Mehlis: Türen auf in der Stimmgabelfabrik

„Türen auf mit der Maus – Bau deine eigene Stimmgabel in Zella-Mehlis!“ heißt es am Freitag, 3. Oktober, bei vier Erlebnisrunden durch den Betrieb des Stimmgabelherstellers Arno Barthelmes. „Türen auf mit der Maus“ heißt es an diesem Tag auch in ganz Deutschland, wenn Firmen und Institutionen für die WDR-Sendung und viele Besucher ihre Tore öffnen, um Kinder und Familien spielerisch an Technik, Handwerk und Wissenschaft heranzuführen. In Zella-Mehlis ist die älteste Stimmgabelmanufaktur Deutschlands mit dabei, teilt Marlene Jäger, Mitarbeiterin im Unternehmen mit. Das Team lädt in die Werkstatt ein und zeigt, wie aus Metall, Feingefühl und Klangverständnis ein besonderes Instrument entsteht. Dabei werden Spiel, Spaß und Lernen auf besondere Weise miteinander verbunden.