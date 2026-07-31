„Karl-Uwe Panse hat während seiner langjährigen Amtszeit als Bürgermeister von 1990 bis 2012 in der Entwicklung unserer Stadt Zella-Mehlis einen tiefen, bleibenden und nachhaltigen Einfluss hinterlassen. Sein Wirken insbesondere in der Zeit des strukturellen Wandels in den Nachwendejahren war geprägt von großem Engagement, Liebe zu seiner Heimat und viel Herzblut. Der Aufbau einer leistungsfähigen und bürgerfreundlichen Stadtverwaltung, die zukunftsfähige Entwicklung unserer Gewerbegebiete, die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt sowie viele Einzelprojekte und Entwicklungsprozesse, die unsere Kommune bis heute auszeichnen, tragen seine Handschrift“, so Tobias Walther-Raßmann vom Bereich Stadtmarketing und Pressearbeit.