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  6. Auf Stubenkonzert folgen Stimmen des Nordens

Zella-Mehlis/Suhl Auf Stubenkonzert folgen Stimmen des Nordens

Mit besonderen Veranstaltungen wartet der Verein Provinzkultur auf: Am 4. Juni spielt das Duo Tidemore und am 6. Juni gibt es eine musikalische Lesung in der Villa Sauer.

Zella-Mehlis/Suhl: Auf Stubenkonzert folgen Stimmen des Nordens
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Das Duo Tidemore gibt am Donnerstag ein Stubenkonzert in Zella-Mehlis. Foto: Veranstalter

Zum nun schon fünften Stubenkonzert lädt der Verein Provinzkultur am Donnerstag, 4. Juni, um 20 Uhr in die Galerie im Bürgerhaus in Zella-Mehlis ein. Musikalischer Interpret ist dieses Mal das Duo Tidemore mit den beiden in Suhl geborenen und heute in Berlin lebenden Brüdern Andreas und Matthias Pietsch, kündigen die Veranstalter an.

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Es ist jedes Mal eine Reise, die beginnt, wenn man der Musik von Tidemore lauscht. Und man weiß nicht genau, wohin sie einen führen wird. Die musikalisch perfekt aufeinander abgestimmten Brüder Matthias und Andreas Pietsch bringen mit ihrem eigenwilligen akustischen Sound ihre zauberhaften Klangfarben zum Strahlen und beeindrucken mit ihrer Fähigkeit, eine ergreifende Atmosphäre zu erzeugen und ihr Publikum tief im Innern zu berühren. Sie wissen einfach, wie man eingängige Songs schreibt. Es sind diese grandiosen Melodien, deren Schönheit sofort verfängt. Mal ist es die Stimme, mal eine Gitarrenlinie. Kaum ein Song, in dem man lange auf dieses strahlende Glanzlicht warten muss. Sie bedienen die großen Gefühle und sind dabei doch niemals trivial.

Es besteht am 4. Juni zugleich die Möglichkeit, die aktuelle Ausstellung von Doris und Martin Ziegler anzuschauen. Die vier vorangegangenen Stubenkonzerte waren ausverkauft, weshalb die Veranstalter den Ticketkauf im Vorverkauf empfehlen.

Haselgold mit „Stimmen des Nordens“

Am Samstag, 6. Juni, findet um 20 Uhr in der Villa Sauer in Suhl in Kooperation mit der Musikschule Alfred Wagner die einzige Veranstaltung in diesem Jahr in der Reihe „Haselgold“ statt. Die Opernsängerin Francesca Paratore, die Pianistin Hannah Reinhardt und der Sprecher Marco Holland widmen sich in ihrem Programm thematisch den „Stimmen des Nordens“. Das besondere am Programm ist, dass die künstlerisch zitierten Autoren und Komponisten nicht zwingend nordischen Ursprungs sind, sondern vor allem die Stimmungen und Gedanken mit dem sagenumwobenen Norden korrespondieren. Die beiden Suhler Musikschullehrerinnen Francesca Paratore und Hannah Reinhardt treffen dabei auf den in Suhl geborenen und heute in Leipzig lebenden Radiosprecher und DJ Marco Holland, so die Veranstalter.

Unter dem Titel „Die Stimmen des Nordens“ haben die drei Künstler ein Programm erstellt, in dem klassische nordische Texte, moderne skandinavische Poesie und Lyrik in einen Dialog mit romantischen Liedern von Edvard Grieg und Henri Duparc treten.

Francesca Paratore, als Tochter einer Musikerfamilie in München geboren, war von 2019 bis 2024 festes Ensemblemitglied am Landestheater Coburg. Sie hatte Gastengagements am Pfalztheater Kaiserslautern, am Staatstheater Meiningen, in Salzburg, Montréal (Kanada) und Boston (USA) und ist sehr gefragte Konzert- und Oratoriensängerin mit Engagements in Deutschland, Österreich, Italien und in den USA. Hannah Reinhardt studierte klassisches Klavier an der Schola Cantorum in Paris sowie am Conservatorium van Amsterdam, absolvierte Meisterkurse bei renommierten Pianisten wie Barbara Hesse-Bukowska, Peter Feuchtwanger, Mikhail Voskresensky und Jeff Cohen. Sie ist Preisträgerin mehrerer internationaler Klavierwettbewerbe. Marco Holland ist Sänger und Texter bei mehreren Hardcore-Independentbands wie „Judgement gone blind“ und „Full Time City Bombers“.

Tidemore am Donnerstag, 4. Juni, 20 Uhr, in der Galerie im Zella-Mehliser Bürgerhaus und die „Stimmen des Nordens“ am Samstag, 6. Juni, 20 Uhr in der Villa Sauer in Suhl. www.provinzkultur.de