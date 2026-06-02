Zella-Mehlis/Suhl: Auf Stubenkonzert folgen Stimmen des Nordens

Francesca Paratore, als Tochter einer Musikerfamilie in München geboren, war von 2019 bis 2024 festes Ensemblemitglied am Landestheater Coburg. Sie hatte Gastengagements am Pfalztheater Kaiserslautern, am Staatstheater Meiningen, in Salzburg, Montréal (Kanada) und Boston (USA) und ist sehr gefragte Konzert- und Oratoriensängerin mit Engagements in Deutschland, Österreich, Italien und in den USA. Hannah Reinhardt studierte klassisches Klavier an der Schola Cantorum in Paris sowie am Conservatorium van Amsterdam, absolvierte Meisterkurse bei renommierten Pianisten wie Barbara Hesse-Bukowska, Peter Feuchtwanger, Mikhail Voskresensky und Jeff Cohen. Sie ist Preisträgerin mehrerer internationaler Klavierwettbewerbe. Marco Holland ist Sänger und Texter bei mehreren Hardcore-Independentbands wie „Judgement gone blind“ und „Full Time City Bombers“.