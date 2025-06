Nur einen Tag vor seinem 88. Geburtstag hat Pfarrer Jürgen Hauskeller endlich das bekommen, worauf er schon so viele Jahre vergeblich gewartet hat. Nämlich dass die Kirche, seine Kirche, endlich anerkennt, welches Unrecht sie ihm angetan hat. Drei beschriebene Seiten Papier und ein Bußgottesdienst können freilich nicht aufwiegen, was Jahrzehnte lang an Unrecht geschehen ist. Das wissen auch Landesbischof Friedrich Kramer und Regionalbischof Tobias Schüfer. Trotzdem haben sie Jürgen Hauskeller am Pfingstsamstag in der Kirche St. Blasii um Vergebung gebeten.