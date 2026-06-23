Ihre erste Personalausstellung zeigt ab Montag, 29. Juni, die Georgenthaler Hobbyfotografin Tina Huhnstock im Provinzkultur-Studiokino in der Zella-Mehliser Ruppbergpassage. Wie Hendrik Neukirchner, Geschäftsführender Projektmanager des Vereins Provinzkultur, mitteilt, präsentiert sie einen Teil ihrer Fotografien in einer kleinen Schau. Um 18 Uhr eröffnet die Ausstellung mit dem Titel „Summer Time“ im Kino mit einer Vernissage, zu der interessierte Besucher willkommen sind.