Auf den letzten Metern wird es am Sonntag (31. August) zwischen der SG Wernshausen/Schwallungen und dem FC Zella-Mehlis hitzig. 15 Minuten Nachspielzeit, zwei Platzverweise in der Schlussphase, beide für die Gastgeber. Ein Tor, das schließlich doch noch für klare Verhältnisse sorgt, die Missstimmung nach da fast 100 gespielten Minuten aber noch nicht enden lässt. Selbst der medizinische Betreuer des FC sieht noch die Gelbe Karte, weil er provokant-gemächlich zu einem Verletzten aufs Spielfeld schreitet.