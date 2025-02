Zella-Mehlis Shopping: Nachtflohmarkt in der Mehrzweckhalle

Seinen historischen Namen verdankt der Flohmarkt mutmaßlich der Vorstellung, dass in den angebotenen Textilien auch Flöhe sitzen. Wahrscheinlich kommt der Name aus Frankreich. Seit dem späten Mittelalter war es in Paris üblich, dass Lumpenhändler die abgetragenen Kleider der Reichen aufkauften und mit diesen Handel trieben. Oft befanden sich Flöhe in der abgelegten Garderobe. Nach einer Flohplage wurden die Lumpenhändler in den Norden von Paris verfrachtet, wo um 1890 der erste „Flohmarkt“ Frankreichs stattfand – der „marché aux puces“ , auf Deutsch „Flohmarkt“.