Gemeinsam rufen der Unternehmer-Stammtisch Zella-Mehlis und der Musikverein Da Capo zu Spenden für das diesjährige Silvester-Feuerwerk am Lerchenberg auf. Anknüpfend an die Erinnerungen des vergangenen Jahreswechsels sind Bürger, Händler und Firmen gefragt, das dafür benötigte Geld gemeinsam aufzubringen. „Jeder Euro zählt“, heißt es in dem Aufruf. Die Firma U.M.S. Zella-Mehlis hat dabei die Initiative ergriffen, damit auch in diesem Jahr am nächtliche Silvester-Himmel wieder für jedermann ein beeindruckendes Feuerwerk zu sehen ist.