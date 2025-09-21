Schon zum zweiten Mal haben Unbekannte eine alte Dame in Zella-Mehlis bestohlen. „Der erste Rosenstock in ihrem geliebten Garten wurde vom 30. Juli auf den 31. Juli entwendet“, heißt es im Polizeibericht vom Sonntag. In der Nacht zum Freitag wurde nun ein weiterer Rosenstock von unbekannten Tätern aus dem Garten in der Straße Eisenberg mitgenommen. Die Polizei sucht Zeugen, die sollen sich unter Telefon (0 36 81) 36 90 melden.