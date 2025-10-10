Bereits langfristig offen und transparent wolle man in Zella-Mehlis mit der Situation umgehen, dass auch hier, ebenso wie in benachbarten Kommunen, der Rückgang der Geburtenzahlen entsprechende Reaktionen nötig werden lasse. „Auch bei uns sind immer weniger Kinder ein Trend, der sich stark bemerkbar macht“, informierte der Zella-Mehliser Bürgermeister Torsten Widder in einem Gespräch, nachdem in Suhl wegen rückläufiger Kinderzahlen die Fusion der beiden Kindergärten „Auenknirpse“ und „Tausendfüßler“ in der Aue beschlossen worden sind.