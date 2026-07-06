Auf der B 62 zwischen Zella-Mehlis und Benshausen mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, das ist schon nicht ohne. Zwischen Autos, Motorrädern, Lkw und Bussen, die auf dieser Strecke bis zu 100 Stundenkilometern unterwegs sein dürfen, nicht selten auch schneller fahren und riskante Überholmanöver starten, ist da irgendwie kein Platz für Leute, die gerne auf dem Rad unterwegs sind. Bewegung an frischer Luft, die gemeinhin als gesund gilt, ist auf dieser Strecke alles andere als das. Hier kann es für Radfahrer gefährlich werden. Auch deshalb ist seit vielen Jahren immer wieder im Gespräch, einen Radweg anzulegen. Einen, der Sicherheit gibt und alltagstauglich ist. Will heißen, dass auf diesem Weg auch Radler gut unterwegs sein können, die kein Mountainbike fahren und vielleicht noch einen Anhänger, in dem der Nachwuchs oder eben auch der Hund bequem mitfährt, hinter sich herziehen. Seit drei Jahren ist auch immer wieder ein von der Zella-Mehliser CDU initiierter Fahrradkorso, an dem sich bis zu 100 Menschen jedes Alters beteiligen, unterwegs, um genau auf dieses Problem aufmerksam zu machen und dafür zu sorgen, dass es nicht dem Vergessen anheimfällt. Die jüngste Aktion fand Anfang Juni statt.