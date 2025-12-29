Zella-Mehlis: Prozess um getöteten 23-Jährigen beginnt im Januar

Meiningen (dpa/th) - Der mutmaßliche Mord an einem 23-Jährigen in Zella-Mehlis (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) wird vom 8. Januar 2026 an am Landgericht Meiningen verhandelt. Angeklagt sind zwei 16 und 17 Jahre alte Mädchen und zwei 19 und 20 Jahre alte junge Männer, die sich vor der Jugendstrafkammer wegen gemeinschaftlich begangener Körperverletzung mit Todesfolge in Tateinheit mit Mord verantworten müssen. Sie sollen ihr Opfer im Juni zunächst mit einem Werkzeug verletzt und dann auf grausame Weise getötet haben, um die erste Straftat zu verdecken.