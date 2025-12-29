Zella-Mehlis: Prozess um getöteten 23-Jährigen beginnt im Januar

Opfer konnte sich nicht wehren

Nach den Ermittlungen soll es in der Nacht zum 22. Juni zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren alkoholisierten Personen gekommen sein. Die mutmaßlichen Täter sollen ihr Opfer mit Tierabwehrspray und Gürteln attackiert haben. Der junge Mann habe sich aufgrund seines Alkoholkonsums und der Übermacht der Angreifer nicht mehr wehren können. "Sie trieben ihn durch das Wohngebiet, während der Geschädigte nach Hilfe rief", hatte die Staatsanwaltschaft zum Tathergang mitgeteilt. Zeugen hätten ihn schließlich leblos am 23. Juni nur mit einer Unterhose bekleidet in einem Bachlauf gefunden.