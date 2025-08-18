Ein einzelner Blechbläser klingt nicht gut. Kommt ein zweiter hinzu, verändert sich das Klangbild schon. Doch am besten hört es sich an, wenn alle zusammen spielen. Da sind sich die Mitglieder des Zella-Mehliser Posaunenchores einig. Am Wochenende hat das Ensemble unter der Leitung von Kantor Sebastian Schmuck seinen 70. Geburtstag gefeiert – und zwar genau so, wie es sich für Musiker gehört: Mit allerlei Ständchen und vielen Freunden.