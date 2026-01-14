Zella-Mehlis: Mehrere Wildkameras aus Lagerhalle gestohlen

Warum Wildkameras ein potenzielles Diebstahlziel sind

Wildkameras sind aufgrund ihres relativ hohen Anschaffungswerts und der kompakten Bauweise für Diebe attraktiv. Sie lassen sich leicht transportieren und, da viele Geräte in abgelegenen Bereichen aufgestellt werden, oft unbemerkt entwenden. Dies gilt unabhängig davon, ob die Geräte privat, für Forschung oder für Jagdzwecke genutzt werden.