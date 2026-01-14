Zella-Mehlis: Mehrere Wildkameras aus Lagerhalle gestohlen

Nach bisherigen Erkenntnissen brachen die Täter offenbar in das Gebäude in der Straße „Am Köhlersgehäu“ ein, entwendeten mehrere Geräte und richteten dabei einen Sachschaden von mindestens 500 Euro an.
Unbekannte haben zwischen dem 7. und 12. Januar mehrere Wildkameras aus einer Lagerhalle in Zella‑Mehlis gestohlen. Dabei wurde auch ein Wohnwagen, der in der Halle stand, beschädigt.
Nach bisherigen Erkenntnissen brachen die Täter offenbar in das Gebäude in der Straße „Am Köhlersgehäu“ ein, entwendeten mehrere Geräte und richteten dabei einen Sachschaden von mindestens 500 Euro an.
Die Polizei in Suhl bittet die Bevölkerung um Hinweise: Wer hat in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung gesehen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369‑0 unter der Aktennummer 0010528/2026 entgegen.
Wildkameras sind bewegungsgesteuerte Kameras, die vor allem von Jägern, Forschenden und Naturschützern genutzt werden. Sie liefern wertvolle Informationen über Wildtieraktivitäten, Populationsgrößen und Lebensräume.
Die Geräte reagieren automatisch auf Bewegungen im Erfassungsbereich, oft auch bei Nacht, und ermöglichen damit eine detaillierte Beobachtung scheuer oder nachtaktiver Tiere, die sonst schwer nachweisbar wären.
Schätzungen zufolge kommen in Deutschland rund 850.000 Wildkameras zum Einsatz, die meisten auf privatem Grund oder in Schutzgebieten. Offizielle Zahlen für Thüringen liegen nicht vor, da die Geräte von verschiedenen Akteuren – Jägern, Förstern, Naturschutzprojekten – eingesetzt werden und keine zentrale Erfassung existiert.
Wildkameras sind aufgrund ihres relativ hohen Anschaffungswerts und der kompakten Bauweise für Diebe attraktiv. Sie lassen sich leicht transportieren und, da viele Geräte in abgelegenen Bereichen aufgestellt werden, oft unbemerkt entwenden. Dies gilt unabhängig davon, ob die Geräte privat, für Forschung oder für Jagdzwecke genutzt werden.
Die Polizei betont, dass solche Diebstähle nicht nur finanziellen Schaden verursachen, sondern auch die Arbeit von Jägern und Naturschützern beeinträchtigen, die auf die Kameras angewiesen sind, um Tiere und ihre Lebensräume zu dokumentieren.