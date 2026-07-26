Am weitesten angereist zur fünften Zella-Mehliser Schallplattenbörse ist wohl Alexander Reichhart. Der Allgäuer hat sich stilecht mit Lederhosen bekleidet aus seinem Zuhause in Stötten Richtung Rennsteig aufgemacht. Hier will er seine Platten an den Mann bringen. Normalerweise verkaufe er nicht auf Märkten. Mit einer Sammlung, die mit rund 30000 Schallplatten eine ganze Lagerhalle füllt, betreibt er beruflich einen Onlinehandel, wie er erzählt. Das heute ist erst seine zweite Börse überhaupt. Warum gerade Zella-Mehlis? „Hier passt Preis-Leistung“, sagt er. Normalerweise seinen Standgebühren so hoch, dass man seine Kosten an so einem Tag nicht wieder reinbekäme. Das sei hier anders. „So macht das Ganze auch Spaß“, sagt er.