Auf über 1000 Orgeln in ganz Deutschland und andernorts hat Michael Schütz in seiner Musikkarriere bereits gespielt. Mit einem außergewöhnlichen Programm von den Beatles, über ABBA und Queen, bis hin zu den epischen Klangwelten der großen Kinofilme, zieht er auch Besucher an, die sonst keine klassischen Kirchenkonzerte besuchen.