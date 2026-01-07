Das Landgericht Meiningen hat sich auf einen größeren Andrang beim Prozess um den Tod des 23-jährigen Miguel A. eingerichtet. Zu der Verhandlung, die an diesem Donnerstag beginnt, werden zahlreiche Medienvertreter und Zuschauer erwartet. Die Vorsitzende Richterin in dem Verfahren hat in der Vorbereitung eigens eine ausführliche Sitzungspolizeiliche Anordnung erlassen, um einen möglichen Andrang im Gericht zu regeln.