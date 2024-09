Der Geldautomat in Benshausen ist weiterhin außer Betrieb. „Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung um die Bargeldversorgung schnellstmöglich wieder sicherzustellen“, teilt Ingrid Pabst, Pressesprecherin der Rhön-Rennsteig-Sparkasse, auf Nachfrage der Redaktion mit. Der Standort sei gesichert, so die Sprecherin weiter. „Wir werden den Geldautomaten in Benshausen wieder in Betrieb nehmen.“