Wenn selbst die im vergangenen Sommer in die Fußballrente verabschiedete Vereinslegende Marco Antonio Castaneda Davila – eigentlich Torwart – noch einmal im Sturm für den FSV Floh-Seligenthal in die Bresche springen muss, klemmt es an diesem Tag personell wie toremäßig ganz offenkundig beim Kreisoberligisten, der sich in diesem Jahr anschickte, erster Verfolger von Liga-Dominator Herpf zu werden. Doch auf dem knapp bemessenen Kunstrasenplatz in Zella-Mehlis will es am Samstag (18. April) überhaupt nicht klappen mit dem Einnetzen – weder bei Torjäger Florian Leffler (bisher 17 Treffer) noch beim kaum weniger erfolgreichen Toni Seruneit (15 Tore). Die Gäste unterliegen beim FCZM mit 0:3.