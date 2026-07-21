Zu den Bauvorhaben, die im nächsten Jahr begonnen werden sollen, gehört auch der grundhafte Ausbau der Forstgasse. Ihr Zustand hat von den Begutachtern schlechte Noten bekommen. Die Liste der Mängel ist lang. Da sind zum Beispiel die Spurrinnen und für Autofahrer deutlich spürbare Unebenheiten inklusive ausgeprägter Absätze in der Fahrbahn. Die Oberfläche ist rissig, löchrig und mit einigen unansehnlichen und holprigen Flickstellen versehen. Die Gehwege haben teils eine Asphaltdecke, teils Kleinpflaster und die Borde sind größtenteils beschädigt, verkantet und abgesunken. Hinzu kommt, dass die Oberflächenentwässerung nicht so funktioniert, wie sie funktionieren soll, da die Einläufe nicht mehr richtig sitzen und so das Wasser nicht aufnehmen können. Die Folge sind Pfützen, die zum Ärger vor allem der Fußgänger und Anwohner ordentlich Spritzwasser abgeben, wenn ein Auto durch sie hindurchfährt. Kurzum; die Kur der Forstgasse ist überfällig. Für das kommende Jahr steht sie im Plan der Zella-Mehliser Stadtverwaltung. Darüber hatte Bürgermeister Torsten Widder während der jüngsten Einwohnerversammlung informiert. „Der Plan ist, dass wir 2027 mit dem grundhaften Ausbau der Forstgasse beginnen. Die Finanzierung für dieses Vorhaben ist gesichert“, so der Bürgermeister.