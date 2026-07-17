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Zella-Mehlis Finanzspritzen für Sport bis Freizeit

Die Stadt Zella-Mehlis schüttet 50.230 Euro als Zuschüsse an Vereine, Verbände und freie Träger aus. Wer vom großen Brocken Geld was abbekommt.

Zella-Mehlis: Finanzspritzen für Sport bis Freizeit
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Der Geisenhimmelverein erhält Zuschüsse für seine Arbeit im Ausflugsziel. Foto: ichael Bauroth

Die Stadt Zella-Mehlis setzt wieder ein Zeichen für ihre Vereine und Verbände sowie die freien Träger der Wohlfahrtspflege und Kirchgemeinden. Mit insgesamt 50.230 Euro werden diese in ihrer ehrenamtlichen Arbeit und bei besonderen Projekten und Vorhaben unterstützt, teilt Stadtsprecherin Linda Münzel mit.

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„Trotz angespannter Haushaltslage war es uns wichtig, diese Beschlüsse noch vor der Sommerpause in den Stadtrat einzubringen“, sagt Bürgermeister Torsten Widder in der Stadtratssitzung am 30. Juni. Die Zuschüsse sind nicht nur eine finanzielle Zuwendung, sondern auch ein Zeichen für die Würdigung und Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit.

Die Vereine leisten einen wesentlichen Beitrag zum Gemeinwohl. Sie sind aus dem gesellschaftlichen Leben nicht mehr wegzudenken und fördern den Zusammenhalt. Insbesondere im Sportbereich kommt der Nachwuchsarbeit sowie der Förderung von Kindern und Jugendlichen eine herausragende Bedeutung zu. Aufgrund der Richtlinie zur Förderung des Vereinslebens in der Stadt Zella-Mehlis werden in diesem Jahr insgesamt 34.115 Euro an Kultur- und Sportvereine gezahlt. Insgesamt 33 Vereine erhalten eine Unterstützung, die sich anhand des sogenannten Sockelbeitrags berechnet. Dieser berechnet sich laut der Mitgliederzahlen in drei verschiedenen Altersgruppen. Dazu gehören beispielsweise AV Jugendkraft Concordia, WSG Thüringer Wald, TSV Zella-Mehlis, TSV 1883 Benshausen, FC Zella-Mehlis, Nabu Ortsgruppe, SC Motor, Mehliser Carneval Club, Karneval-Verein Benshausen, Kirmesgesellschaft Benshausen und der Geisenhimmel-Verein.

Zuschüsse für Ferienfreizeiten

Betriebskostenzuschüsse fließen an sieben Vereine, die ein Objekt in Erbpacht betreiben. Acht Vereine erhalten Zuschüsse für Übungs-, Jugend- und Organisationsleiter. Mit insgesamt 6626 Euro fördert die Stadt gezielt verschiedene Projekte, darunter auch Fahrten und Ferienfreizeiten von insgesamt elf Vereinen. Für vereinseigene Sport- und Kulturstätten werden 500 Euro ausgereicht. Einen Sonderzuschuss, der bei besonderen Belastungen von Vereinen beantragt werden kann, nimmt 2026 der Hüttenverein Teckelhütte Heinrichsbach in Anspruch.

Die freien Träger der Wohlfahrtspflege und die Kirchgemeinden werden mit einem Zuschuss in Höhe von 8000 Euro unterstützt. Das Diakoniewerk der Superintendenturen Sonneberg und Hildburghausen, die die Tafel und das Kleiderlädchen betreiben, sowie der evangelischlutherische Kirchgemeindeverband gehören unter anderem zu den Antragstellern.

Die Stadt Zella-Mehlis kann auf eine jahrzehntelange Vereinsförderung zurückblicken. Jedes Jahr wird ein fünfstelliger Betrag – und damit mehr als in umliegenden Kommunen – ausgereicht. 2025 betrug die Vereinsförderung rund 56.500 Euro.