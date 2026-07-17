Zella-Mehlis: Finanzspritzen für Sport bis Freizeit

Die Vereine leisten einen wesentlichen Beitrag zum Gemeinwohl. Sie sind aus dem gesellschaftlichen Leben nicht mehr wegzudenken und fördern den Zusammenhalt. Insbesondere im Sportbereich kommt der Nachwuchsarbeit sowie der Förderung von Kindern und Jugendlichen eine herausragende Bedeutung zu. Aufgrund der Richtlinie zur Förderung des Vereinslebens in der Stadt Zella-Mehlis werden in diesem Jahr insgesamt 34.115 Euro an Kultur- und Sportvereine gezahlt. Insgesamt 33 Vereine erhalten eine Unterstützung, die sich anhand des sogenannten Sockelbeitrags berechnet. Dieser berechnet sich laut der Mitgliederzahlen in drei verschiedenen Altersgruppen. Dazu gehören beispielsweise AV Jugendkraft Concordia, WSG Thüringer Wald, TSV Zella-Mehlis, TSV 1883 Benshausen, FC Zella-Mehlis, Nabu Ortsgruppe, SC Motor, Mehliser Carneval Club, Karneval-Verein Benshausen, Kirmesgesellschaft Benshausen und der Geisenhimmel-Verein.