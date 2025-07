Mit etwas Körperspannung und der Bereitschaft, sich auszuprobieren kann man fast alles schaffen! Das zumindest ist eine Lektion, die die 14-jährige Jillian im Zirkusprojekt des Jugend- und Freizeittreffs Zella-Mehlis über die Akrobatik gelernt hat. Sie und ihre Freundin Leila nehmen schon mehrere Jahre hintereinander an dem Projekt teil, haben hier schon allerlei sportliche Kurse ausprobiert: Vom Trapez, über das Bauen menschlicher Pyramiden, bis hin zur Netzakrobatik. In diesem Jahr haben sie sich für das Vertikaltuch entschieden. Nun haben sie wieder eine Woche lang Zeit, verschiedene Figuren am Tuch zu üben, Tricks zu lernen und eine Choreografie für den eigenen Auftritt bei der Zirkusshow am Freitag einzustudieren.