Der Igel aus Plüsch hat es Matteo angetan. In einem riesigen Korb voller Stofftiere hat er diesen Schatz entdeckt. 30 Cent soll der Igel kosten. Einverstanden. Per Handschlag besiegelt Matteo den Deal. Dass er eigentlich schon genug Spielzeug hat und seine Oma Sibylle Meinhold auf dem Grundstück nebenan gerade dabei ist, so manches davon zu verkaufen, spielt in diesem Moment keine Rolle. Glücklich marschiert er mit seinem Stoff-Igel davon.