Der Trend zum E-Bike hat die Müllverbrennungsanlage in Zella-Mehlis erreicht: Immer mehr Akkus und andere ausgediente Elektrogeräte landen in der Restmülltonne, obwohl sie dort nicht hingehören. Diese bundesweite Tendenz mache auch vor Zella-Mehlis nicht halt, teilt der Geschäftsleiter der Restabfallbehandlungsanlage (Raba), Marius Stöckmann mit. Die zunehmende Beliebtheit der mit Elektromotor unterstützten Fahrräder sei in der Abfallwirtschaft spürbar. Jedoch fehle die Politik, die entsprechende Rücknahmesysteme für die Akkus anbiete, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung des Zweckverband für Abfallwirtschaft Südwestthüringen (ZASt) und der Stadt Zella-Mehlis als Standortkommune. Und so kommen auch in der Raba immer öfter alte E-Bike-Akkus an.