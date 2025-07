Ein junger Mann wird von Jugendlichen schwer misshandelt und um Hilfe rufend durch ein Wohngebiet gehetzt. Dass da niemand eingreift, mag man sich nicht vorstellen. Schon kurz nach dem Mord an Miguel aus Zella-Mehlis, der nur 23 Jahre alt wurde, war in Gerüchten von Dutzenden Anrufen bei der Polizei berichtet worden. Jetzt bestätigte die Staatsanwaltschaft, dass es in dem Fall Anrufe beim Polizeinotruf und daraufhin mehrere Einsätze von Streifenwagen-Besatzungen des Inspektionsdienstes Suhl gab.