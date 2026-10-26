Rechtzeitig zum Herbst – und damit wie geplant – ist die umfangreiche Baumaßnahme in der Peter-Haseney-Straße abgeschlossen, teilt die Stadtverwaltung Zella-Mehlis mit. Ziel des Gesamtprojekts, das von der Baufirma Strabag GmbH realisiert wurde, war die Erneuerung der Verrohrung des Ruppertsbachs sowie die Sanierung und Verbesserung der Oberflächenentwässerung. Die Stadt komme damit ihrer Pflicht an kommunalen Straßen, der Gewässerunterhaltung und auch der Verkehrssicherung nach, heißt es.