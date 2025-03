Ein jährliches Ritual am ehemaligen Friedhof in Zella-Mehlis – so steht es Mitte März im Kalender. Für die Ortsverbände der SPD und der Linken ist es mehr als nur einer dieser üblichen Einträge, wo man halt hingehen müsse. So ist es bei jeder der zahlreichen Gedenkveranstaltungen für ermordete politische Aktivisten der Vergangenheit. Immer wieder zeigen sich die Kommunalpolitiker für das Andenken verantwortlich, laden ein, legen Blumen nieder, halten Schweigeminuten ab, erinnern an das, was war und erkennen Parallelen in den neusten Entwicklungen von Deutschland.