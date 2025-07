Zella-Mehlis Der Haus-Berg tanzt House

"Was für ein Abend! Der wird ewig in Erinnerung bleiben", ist Kerstin Blüm, die Chefin des Ruppberg-Vereins, begeistert von dem gigantischen Zuspruch am Freitagabend. Mit Gleis 3, einer Gruppe befreundeter DJs, hatte der Verein zu diesem etwas ungewöhnlichen Event eingeladen. Natürlich hatten die Helfer des Vereins gehofft, dass dieses Angebot einige bewegt, zum Feierabend auf den Berg zu kommen. Aber dass es letztlich etwa 300 bis 400 werden, die auf dem Gipfel tanzen und feiern - das übertraf dann doch aller Erwartungen.