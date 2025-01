Zella-Mehlis Sie haben die Versenkung der Gustloff überlebt

Die Zahl der Toten ist sechs Mal höher als die beim Untergang der Titanic. Von der Gustloff spricht außerhalb Deutschlands allerdings niemand mehr. Die Opfer standen auf der falschen Seite. "3700 U-Boot-Mannschaften und 5000 flüchtige NS-Beamte waren an Bord", steht damals irreführend auf einem Propagandaflugblatt der Amerikaner.

"Gewaltige Flüchtlingstrecks hatten sich seit Oktober 1944 nach Westen in Bewegung gesetzt, nachdem von Rotarmisten an der deutschen Zivilbevölkerung begangene Grausamkeiten bekannt geworden waren", berichtet Arnulf Scriba, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Kurator am Deutschen Historischen Museum in Berlin: "Wer von den Sowjets eingeholt wurde, dem drohten Ermordung, Verschleppung und Vergewaltigung."

Die Front wankt unter dem Ansturm von 2,2 Millionen Sowjetsoldaten. Die Reste der deutschen Heeresgruppe Mitte sind mit Hunderttausenden von Flüchtlingen mit dem Rücken zur Ostsee abgeschnitten. Nahezu 800 Kriegs- und Handelsschiffe zieht die Kriegsmarine in der Ostsee zusammen, um in großangelegten Rettungsaktionen bis Mai 1945 etwa 1,5 Millionen Zivilisten und rund 500 000 Wehrmachtssoldaten aus Ostpreußen, Pommern und Kurland nach Dänemark und Schleswig-Holstein zu evakuieren, so Scriba. Auch das ist ein Grund für die verbissenen Kämpfe deutscher Soldaten, die in diesem Krieg nun erstmals die eigenen Angehörigen schützen müssen.

Überlebende in Thüringen

Franz Adler, der bis zu seinem Tod vor zehn Jahren in Zella-Mehlis wohnte, hat das erlebt. Er meldet sich 1940 als 17-Jähriger freiwillig zum Dienst in der Kriegsmarine. Auf die Wilhelm Gustloff kommt er drei Jahre später. Fünf Jahre zuvor hat das Schiff seine Jungfernfahrt nach London - als Nazi-Traumschiff der Organisation "Kraft durch Freude". Nach Beginn des Zweiten Weltkrieges wird sie erst als Lazarettschiff und dann als Wohnschiff in Gotenhafen (bis 1920 Gdingen, dann das polnische Gdynia) für die U-Boot-Lehrdivision genutzt, der auch Franz Adler angehört.

Das Schiff Wilhelm Gustloff 140 als Lazarettschiff. Foto: imago

Zur letzten Kriegsweihnacht 1944 besucht ihn seine Frau Elfriede auf dem Schiff. Sie ahnt nicht, welche schrecklichen Erlebnisse ihrem Mann bevorstehen. "Bereits Anfang Januar 1945 begann der Flüchtlingsstrom, sich vom Osten gen Westen durch Gotenhafen zu ergießen. Der Januar war besonders kalt und schneereich. Ein erschütternder Anblick, wie die Menschen aus dem Osten ihr Hab und Gut zusammengebracht hatten, um noch ein Weniges zu retten. In dem Augenblick, als die Hauptkampflinie immer näher kam, wurde die Situation entsprechend ernster", berichtet der ehemalige Marinepfarrer Arnold Schumacher.

Zu Zehntausenden stehen sie nun im Hafen und hoffen auf die rettende Ausschiffung. Noch heute klingen Franz Adler ihre Bitten im Ohr: "Nehmt uns mit!" Der einst strahlend-weiße Kreuzfahrt-Anstrich der Gustloff ist einem tarngrau gewichen, statt Sonnenliegen stehen Flakgeschütze auf Deck. Auf den Gängen, im früheren Schwimmbad und im Tanz- und Speisesaal kampieren die Flüchtlinge auf dem Boden.

"Viele Frauen mit Säuglingen und kleinen Kindern waren darunter. Die meisten hatten nur einen Koffer oder einen Rucksack dabei", erklärt Franz Adler. Das Schiff ist bis auf den letzten Zentimeter gefüllt, aber nach der lebensgefährlichen Flucht bei Eiseskälte fühlen sie sich nun in Sicherheit. Unter ihnen sind die mehr als 900 Marinesoldaten.

Um 13.30 Uhr legt das Schiff ab. Es ist ein besonderer Tag, nicht nur für die Flüchtlinge. Am 30. Januar 1933 ist Adolf Hitler Reichskanzler geworden. Als "Tag der nationalen Erhebung" wird er seither im Nazi-Reich begangen, der Führer hält Festreden im Radio. Die Deutschen hören sie im Volksempfänger, dessen offizielle Modellbezeichnung "VE 301" unübersehbar auf der Frontseite der größeren Geräte prangt. Die Zahl steht für den 30.1.1933.

Stalin bleibt im Rohr

An diesem 30. Januar 1945 hält Hitler seine letzte Rundfunkrede, auch im Speisesaal der Gustloff ist sie zu hören. Die Radioübertragung ist gerade zu Ende, als drei Torpedos das Schiff treffen. Abgeschossen hat sie das sowjetische U-Boot S-13. Sie sind beschriftet mit "Für das Mutterland", "Für das sowjetische Volk", "Für Leningrad" und "Für Stalin". Gegen 21.16 Uhr schlagen drei ein. "Für Stalin" ist im Rohr stecken geblieben.

Sofort bekommt das Schiff Schlagseite. Franz Adler erinnert sich noch genau. An Deck herrscht ein heilloses Durcheinander. Die Treppen sind verstopft. Kinder und Frauen fallen hin, andere trampeln über sie hinweg. "Es war die Hölle. Das kann man nicht erzählen", sagt er. Wie er an Deck kommt, weiß er nicht. Dort hilft er, Rettungsboote flottzumachen. Offiziere sorgen mit vorgehaltener Pistole dafür, dass zuerst Frauen und Kinder einsteigen. Da das Schiff Schräglage hat, ist es schwierig, die Boote heil ins Wasser zu bringen. Franz Adler sieht vor seinen Augen zwei umkippen. Die Menschen stürzen in die kalte Ostsee. Draußen herrschen minus 20 Grad.

Die Gustloff sinkt in nicht einmal einer Stunde. Das kleine Torpedo-Begleitboot Löwe rettet 472 Menschen. Das hinzugekommene Flottentorpedoboot T 36 holt 564 Überlebende aus Booten, von Flößen und aus dem Wasser.

Auch die Mutter von Edelgard Meyer aus Meimers (Bad Liebenstein) wartet in so einem Schlauchboot. Sechs Stunden verharrte sie dort gemeinsam mit drei Soldaten, wie Edelgard Meyer 2015 in einem Projekt mit Breitunger Jugendlichen erzählt. Am Leben gehalten habe sie das ständige Bewegen ihrer Arme und Beine. Irgendwann flackert Licht auf. Ein Suchscheinwerfer. Die Mutter ist gerettet - die drei Soldaten tot.

Franz Adler klammert sich ohne Schwimmweste am Tau eines Floßes fest. Um ihn herum schwimmt ein Meer aus toten und halbtoten Leibern. Er wird auch von der Löwe gerettet. "Ich muss halb bewusstlos gewesen sein. Sie haben mir Cognak eingeflößt, damit ich warm wurde", erinnert er sich. Eingehüllt in Decken, fällt er in den Schlaf. Als die Löwe in den Hafen von Kolberg einläuft, dämmert schon der Morgen. Erst da begreift er: "Du bist gerettet."

Johanna Schmidt, die ihre Geschichte 2015 im Pflegezentrum „Goldne Au“ in Sonneberg erzählte, war erst zehn Jahre alt, als der Krieg zu Ende ging. „Ich wurde in Danzig geboren. Als die Russen anrückten, da sagte meine Mutter, wir müssten weg. Eigentlich sollten wir an Bord der Wilhelm Gustloff gehen. Dort diente ein Verwandter als Matrose. Die Karten waren schon besorgt, doch meine Mutter fürchtete sich vor der Seereise. Sie wollte nicht über die Ostsee. Das hat uns das Leben gerettet, denn die Gustloff wurde am 30. Januar vor der Küste von Pommern versenkt. So ist meine Mutter mit uns vier Kindern im Februar mit dem Handwagen in Richtung Mitteldeutschland gezogen“, berichtete sie.

Ehrenmal für den U-Boot-Kommandanten Alexander Marinesko in Kaliningrad (bis 1945 Königsberg, Ostpreußen). Foto: imago

Die Deutschen werden über ihre Volksempfänger nichts über die Katastrophe erfahren. Ein Bekannter von Elfriede Adler, der einen Schweizer Sender abhört, berichtet ihr vom Untergang - und, dass es Überlebende gibt. Zwei Wochen lang weiß sie nicht, ob ihr Franz unter ihnen ist. Erst als eine Karte aus einem Lazarett eintrifft, hat sie Gewissheit. Als er am 28. Mai 1945 nach langem Fußmarsch endlich nach Friedland im Sudetenland (heute Tschechien) zurückkehrt, wird das junge Paar wenige Tage später aus seinem Haus verjagt.

Die Erlebnisse auf der Gustloff kann er wie alle anderen Überlebenden nie vergessen. "Daran zu erinnern, war in der DDR nicht erwünscht. Und später wollte ich nicht als Held dastehen", berichtet er später. In Westdeutschland kommt zumindest 1959 der Film "Nacht fiel über Gotenhafen" in die Kinos, wenige Überlebende schreiben Bücher. Die Gustloff fällt danach aber auch in Westdeutschland ins Dunkel der Vergangenheit.

Nicht mehr in Stimmung

Günter Grass holt sie 2002 in seinem Roman "Im Krebsgang" wieder ans Licht. 2008 hat Joseph Vilsmeyer einen mehr als zehn Millionen Euro teuren Zweiteiler für das ZDF verfilmt. Knapp neun Millionen Menschen sehen zu. Die Vertraute von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Hildegard Müller, ist nach der Vorpremiere "nicht mehr in der Stimmung, auf den Empfang zu kommen". Das hat sie mit der Kanzlerin gemein. Zum 80. Jahrestag der Katastrophe wird niemandem der Magen mit Erinnerungen an tote Kinder und Frauen verdorben. Der Film taucht nicht im Fernsehprogramm auf. Man muss schon eine DVD kaufen.

Regisseur Joseph Vilsmaier und Schauspieler Valerie Niehaus und Kai Wiesinger 2007 bei den Dreharbeiten zum Film "Hafen der Hoffnung - Die letzte Fahrt der Wilhelm Gustloff". Foto: imago/Strussfoto

Als am 31. Mai 2009 die letzte Überlebende der Titanic stirbt, berichten Medien in der gesamten Welt über Millvina Dean. Die letzte Überlebende der Gustloff wird keine Schlagzeilen machen, und auch ihr Name wird nicht bekannt werden. Mit ziemlicher Sicherheit wird sie aber wohl eines der Babys gewesen sein, das damals nicht ins Wasser fiel.

Vergessene Tragödien Anfang 1945 hatten sowjetische Truppen Ostpreußen eingekesselt. Zahlreiche Menschen versuchten, über die Ostsee zu entkommen. Etwa fünf Millionen Deutsche waren insgesamt auf der Flucht. Ab Ende Januar bis zum Kriegsende pendelten Schiffe zwischen Ostpreußen und Schleswig-Holstein, Mecklenburg sowie Dänemark. Am 14. Mai traf das letzte Flüchtlingsschiff aus dem Osten in Flensburg ein. Der kleine Kahn trug den Namen "Hoffnung". Zwischen 800 000 und 2,5 Millionen Menschen konnten sich über die Ostsee retten. Aber mindestens 30 000 Menschen sind bei der Flucht über die zum Teil vereiste Ostsee umgekommen. Die meisten Toten gab es am 30. Januar 1945 bei der Versenkung der Gustloff. 9343 Menschen kamen dabei um. Am 9. Februar 1945 wurde die Steuben als Verwundetentransportschiff versenkt: Rund 3400 Menschen starben. Am 16. April 1945 wurde auch die Goya versenkt, wobei rund 7000 Menschen ihr Leben verloren. Nur knapp 183 Schiffbrüchige konnten aus dem eiskalten Wasser gerettet werden. Zuvor hatte die Goya bei vier Fahrten 19 785 Menschen nach Westen evakuiert. Die Gustloff (ursprünglich gebaut für 1463 Passagiere) und die Goya (ein 146 Meter langes Frachtschiff) sind die verlustreichsten Schiffsunglücke der Menschheitsgeschichte.