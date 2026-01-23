Zella-Mehlis: CDU-Stadtverband setzt auf bewährte Spitze

Noch im vergangenen Jahr hat der Stadtverband der CDU Zella-Mehlis im Rahmen einer Zusammenkunft seinen Vorstand turnusmäßig neu gewählt und zugleich inhaltlich wie personell ein starkes Zeichen für Kontinuität und Erneuerung gesetzt.
Die CDU Zella-Mehlis hat einen neuen Vorstand gewählt. An der Spitze der Christdemokraten steht weiterhin Marco Bader.
Noch im vergangenen Jahr hat der Stadtverband der CDU Zella-Mehlis im Rahmen einer Zusammenkunft seinen Vorstand turnusmäßig neu gewählt und zugleich inhaltlich wie personell ein starkes Zeichen für Kontinuität und Erneuerung gesetzt.
Nach der Werbung weiterlesen
In lockerer Atmosphäre beim Wintergrillen im Bürgerhaushof und Glühwein im Vereinszimmer kamen Mitglieder und Gäste zusammen, um sowohl organisatorische Weichen zu stellen als auch den persönlichen Austausch zu pflegen, teilt Sarah Boost, bisherige und auch weiterhin stellvertretende Vorsitzende des Stadtverbandes, mit.
Die Vorstandswahlen bestätigten dabei nicht nur bewährte Kräfte, sondern brachten zugleich auch neue Impulse in die Führung des Stadtverbandes. Alter und neuer Vorsitzender ist Marco Bader, als Stellvertreter stehen ihm neben Sarah Boost auch Cedric Bickel zur Seite.
Als besonders erfreulich bewerten die Mitglieder die Erweiterung des Vorstands durch Altbürgermeister Karl-Uwe Panse, den Bauausschussvorsitzenden Volkmar Möhwald und Neumitglied Karsten Schott. Die Satzung der Bundespartei ermöglicht Spielräume zu Erhöhung der Zahl der Beisitzer, welche der Stadtverband nun zahlenmäßig aufstockte. Mit dieser personellen Verstärkung gewinnt der Vorstand Sarah Boost zufolge zusätzliche fachliche Kompetenz und kommunalpolitische Erfahrung.
Zugleich wurde Hans Aschenbach als langjähriges Vorstandsmitglied wenige Monate nach seinem 70. Geburtstag in den ehrenamtlichen Unruhestand verabschiedet. Für sein außergewöhnliches Engagement über viele Jahre hinweg wurde ihm ausdrücklich und herzlich vom gesamten Stadtverband gedankt.
Kurzweilig war der Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden, Marco Bader, der mittels Präsentation einen Rückblick auf die umfangreichen Aktivitäten der vergangenen zwei Jahre gab. Dabei nahm der Wahlkampf sowohl zu den Bürgermeisterwahlen als auch zu den Stadtratswahlen im Jahr 2024 viel Raum ein. Hinzu kamen Marktstände, Unternehmensbesuche, die Aktion „Kaffee und Kuchen“ sowie der initiierte Radkorso, der zwischenzeitlich bereits ein zweites Mal stattfand und auch im Jahr 2026 wiederholt werden soll.
Weitere Aktivitäten waren das jährliche Osterbrunnen-Schmücken und die Ausrichtung des Volkstrauertags gemeinsam mit der Stadt Zella-Mehlis, die Teilnahme am Stadtkönigsschießen, ein Ausflug des Stadtverbands zur Veste Heldburg, aber auch die regelmäßigen Besuche der befreundeten Verbände in den Mitgliedskommunen der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft (KAG) Oberzentrum Südthüringen, vornehmlich Suhl und Schleusingen.
Marco Bader dazu: „Durch die Vorbereitung der Sitzung und der Präsentation wurde mir einmal mehr bewusst, wie aktiv wir als Verband sind. Das bereitet viel Freude, stärkt das Gemeinschaftsgefühl und gibt auch Kraft für die ein oder andere politische Auseinandersetzung.“
Einen weiteren inhaltlichen Höhepunkt des bildete die Führung durch die Ausstellung „Bilder einer Stadt – Zella-Mehlis von 2000 bis heute“ von und mit Fotograf Michael Bauroth. Die Ausstellung bietet eindrucksvolle Einblicke und Momentaufnahmen der jüngeren Stadtgeschichte und verdeutlicht zugleich anschaulich, welche Meilensteine und besonderen Momente Zella-Mehlis in den letzten 25 Jahre geprägt haben.
„Der Stadtverband sieht sich durch den gelungenen Abend sowohl organisatorisch als auch inhaltlich gestärkt, wird seine kommunalpolitische Arbeit engagiert fortführen und die Heimatstadt Zella-Mehlis auch künftig konstruktiv mitgestalten – ganz getreu des selbst gewählten Slogans Wir leben Heimat“, so Sarah Boost abschließend.