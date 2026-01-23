Zella-Mehlis: CDU-Stadtverband setzt auf bewährte Spitze

Blick zurück auf Wahlen und Aktionen

Kurzweilig war der Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden, Marco Bader, der mittels Präsentation einen Rückblick auf die umfangreichen Aktivitäten der vergangenen zwei Jahre gab. Dabei nahm der Wahlkampf sowohl zu den Bürgermeisterwahlen als auch zu den Stadtratswahlen im Jahr 2024 viel Raum ein. Hinzu kamen Marktstände, Unternehmensbesuche, die Aktion „Kaffee und Kuchen“ sowie der initiierte Radkorso, der zwischenzeitlich bereits ein zweites Mal stattfand und auch im Jahr 2026 wiederholt werden soll.