Zella-Mehlis: Buchvorstellung zum Schützenjubiläum

106 Büchsenmacher im Jahr 1642

Das von einem Nürnberger Uhrmacher erfundene Radschloss brachte die Produktion der Waffen weiter voran. Der Dreißigjährige Krieg verschlang eine Unzahl von Waffen, so dass die Büchsenmacher der Region reichliche Aufträge hatten. Allein in Mehlis beschäftigten sich um 1642 106 Büchsenmacher mit der Herstellung von Waffen. Viele Hammerschmiede und ein Schmelzofen waren ständig in Betrieb. Im Jahre 1593 lieferte Zella St. Blasii Waffen nach Polen, Dänemark, England, Spanien, Italien und Ungarn. Ununterbrochen tüftelten die Büchsenmacher an neuartigen Produkten. Es wurde versucht, die Gewehre von hinten zu laden. Patronen in vielfältiger Art kamen aber erst mit der Erfindung des Zündhütchens in einer Messing- oder Kupferhülse zum Erfolg. Der Weg für das Perkussionsgewehr war frei. Mitte des 19. Jahrhunderts arbeiteten in den Berufen Schmied, Büchsenmacher, Schäfter und Graveure viele Hundert Bewohner im Zella-Mehliser Talkessel. 1901 übernahm der bekannte Erfinder und Konstrukteur Heinrich Ehrhardt das Waffenwerk von Dreyse. Die patronierte Munition führte zur Herstellung von Mehrladewaffen, die mit verschiedenartigen Magazinen bestückt waren. Chroniken belegen, dass 1890 hier über 220.000 Handfeuerwaffen hergestellt wurden.