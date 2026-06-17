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Zella-Mehlis Buchvorstellung zum Schützenjubiläum

Das Schützenwesen in Zella-Mehlis ist 500 Jahre alt. Ein Buch zum Jubiläum wird am Donnerstag, 25. Juni, in der Beschussanstalt präsentiert.

Zella-Mehlis: Buchvorstellung zum Schützenjubiläum
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Die Buchvorstellung in der Beschussanstalt beginnt um 18 Uhr. Foto: privat

Die im Mittelalter verwendeten Waffen für Jagd und Krieg, die Armbrüste, Bogen und Speere, wurden in rasanter Weise durch die Feuerwaffen abgelöst. Obwohl die alten Waffen, vor allem die Armbrüste, noch lange im Gebrauch blieben. Doch die Entwicklung ließ sich nicht aufhalten und zum Ende des 14. Jahrhunderts waren die Feuerwaffen schon weit verbreitet. Besonders im Raum Zella-Mehlis waren die Bedingungen für die Herstellung von Feuerwaffen durch das Vorhandensein von Erz, Holzkohle und Wasserkraft und einem fleißigen und geschickten Menschenschlag besonders günstig.

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Zügig ging die Entwicklung der Feuerwaffen voran. Die von vorn mit Pulver und Blei geladenen Gewehrrohre wurden anfangs mit einem glühenden Draht, später mit einer Lunte zur Zündung gebracht.

106 Büchsenmacher im Jahr 1642

Das von einem Nürnberger Uhrmacher erfundene Radschloss brachte die Produktion der Waffen weiter voran. Der Dreißigjährige Krieg verschlang eine Unzahl von Waffen, so dass die Büchsenmacher der Region reichliche Aufträge hatten. Allein in Mehlis beschäftigten sich um 1642 106 Büchsenmacher mit der Herstellung von Waffen. Viele Hammerschmiede und ein Schmelzofen waren ständig in Betrieb. Im Jahre 1593 lieferte Zella St. Blasii Waffen nach Polen, Dänemark, England, Spanien, Italien und Ungarn. Ununterbrochen tüftelten die Büchsenmacher an neuartigen Produkten. Es wurde versucht, die Gewehre von hinten zu laden. Patronen in vielfältiger Art kamen aber erst mit der Erfindung des Zündhütchens in einer Messing- oder Kupferhülse zum Erfolg. Der Weg für das Perkussionsgewehr war frei. Mitte des 19. Jahrhunderts arbeiteten in den Berufen Schmied, Büchsenmacher, Schäfter und Graveure viele Hundert Bewohner im Zella-Mehliser Talkessel. 1901 übernahm der bekannte Erfinder und Konstrukteur Heinrich Ehrhardt das Waffenwerk von Dreyse. Die patronierte Munition führte zur Herstellung von Mehrladewaffen, die mit verschiedenartigen Magazinen bestückt waren. Chroniken belegen, dass 1890 hier über 220.000 Handfeuerwaffen hergestellt wurden.

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Das Zella-Mehliser Stadtbuch von 1929 beschreibt folgende Anzahl von Gewerken: 98 selbstständige Büchsenmacher, 51 Schäfter, elf Rohrmacher, acht Graveure, fünf Brünierer. Ihnen standen zur Verfügung: eine Gesenkschmiede, 37 Waffenfabriken, 17 spezielle Gewehrfabriken.

Solche weltbekannten Firmen wie Walther, Anschütz und Weihrauch führten die große Riege der Waffenfabrikanten an. Leider mussten sie ihre Produktion immer wieder den Bedürfnissen der Kriege anpassen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden diese verzweigten Strukturen zerschlagen. 29 Waffenfirmen, die ihre Wurzeln in Zella-Mehlis hatten, haben sich in ganz Deutschland angesiedelt. Zwei renommierte Firmen haben noch heute ihren Sitz in der Stadt: die Firma Jörg Schilling und die Firma Ziegenhahn und Sohn.

Die Vorstellung des Buches „500 Jahre Schützenwesen Zella-Mehlis“ erfolgt am Donnerstag, 25. Juni, um 18 Uhr im Stadtmuseum in der Beschussanstalt.

Autor des Textes ist Jörg Treumann vom Schützenvereinigung-Schützenklub Zella-Mehlis 1891.