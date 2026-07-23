Schon mehr als 75 Jahre haben die beiden Brücken sowie der Durchlass in der Zella-Mehliser Lubenbachstraße auf dem Buckel, die nun die Stadt Zella-Mehlis als Baulastträger in den Fokus genommen hat. Im Brückenprüfbericht bekommen die Bauwerke keine guten Noten. Auf dem Zeugnis steht eine 3,5. Und die Empfehlung, die Bauwerke entweder instand zu setzen oder sich für Ersatzneubauten zu entscheiden. Denn fakt ist, dass die Standfestigkeit und die Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigt beziehungsweise nicht mehr gegeben sind. Mehr noch; die Brücken zählen nach den regelmäßig durchgeführten Bauwerksprüfungen gemäß DIN 1076 zu den Bauwerken mit den schlechtesten Zustandsbewertungen im Stadtgebiet. Die Stadt hat sich auch mit Blick auf eine dauerhafte Lösung eine für Ersatzneubauten entschieden.