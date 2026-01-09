Zella-Mehlis: Bibliothek ist jetzt Abenteuer-Spielplatz

Für alle Geocacher, die das neue Angebot nutzen wollen, sei wichtig zu wissen: Es ist kein gewöhnlicher Cache, der in der Stadt- und Kreisbibliothek liegt, sondern ein sogenannter Adventure Lab (adventure: Abenteuer; lab: Labor) Das heißt, die Schatzsucher beantworten über die Geocaching-App fünf Fragen über die Bibliothek und erhalten dann einen Hinweis auf einen „Bonus“ – eine kleine Schatzkiste, die vor Ort in der Einrichtung versteckt ist. „Zwei leidenschaftliche Geocacher aus Suhl entwickelten im Dezember die Idee, solch einen Adventure Lab in der Bibliothek Zella-Mehlis zu platzieren“, berichtet Daniela Bickel. „Der Erfolg zeigte sich schon am ersten Öffnungstag des neuen Jahres: bereits um 10 Uhr kamen die ersten Schnitzeljäger in die Bibliothek, um sich als „First to Find“ – also die ersten Finder – in das sogenannte Logbuch einzutragen.“