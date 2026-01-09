 
Zella-Mehlis Bibliothek ist jetzt Abenteuer-Spielplatz

Schatzsucher werden seit Jahresbeginn in der Stadt- und Kreisbibliothek von Zella-Mehlis nicht mehr nur in Sachen Bücher und digitale Medien fündig. Das lockt neue Besucher.

In der Stadt- und Kreisbibliothek werden jetzt auch Geocacher fündig. Foto: Stadt Zella-Mehlis

Kinderbücher, Belletristik und Tonies – das sind die meistgefragten Medien in der Stadt- und Kreisbibliothek Zella-Mehlis. Seit Anfang des Jahres finden Bibliotheksnutzer und Gäste aber auch ein ganz ein neues Angebot in der städtischen Einrichtung im Rathaus: einen Geocache. „Der Schatz, der mit einer digitalen Schatzsuche per GPS-Koordinaten gefunden werden kann, wurde von Geocachern und Bibliotheksteam gemeinsam versteckt und lockte bereits in den ersten zwei Öffnungstagen mehrere Schatzsucher in die Stadt- und Kreisbibliothek“, erklärt Stadtsprecherin Linda Münzel.

Mit dem Handy unterwegs

„Immer wieder sehen wir Besucher, die sich neugierig umschauen, auf ihrem Handy Fragen beantworten und sich freuen, wenn sie das Gesuchte endlich gefunden haben“, berichtet Bibliotheksleiterin Daniela Bickel.

Für alle Geocacher, die das neue Angebot nutzen wollen, sei wichtig zu wissen: Es ist kein gewöhnlicher Cache, der in der Stadt- und Kreisbibliothek liegt, sondern ein sogenannter Adventure Lab (adventure: Abenteuer; lab: Labor) Das heißt, die Schatzsucher beantworten über die Geocaching-App fünf Fragen über die Bibliothek und erhalten dann einen Hinweis auf einen „Bonus“ – eine kleine Schatzkiste, die vor Ort in der Einrichtung versteckt ist. „Zwei leidenschaftliche Geocacher aus Suhl entwickelten im Dezember die Idee, solch einen Adventure Lab in der Bibliothek Zella-Mehlis zu platzieren“, berichtet Daniela Bickel. „Der Erfolg zeigte sich schon am ersten Öffnungstag des neuen Jahres: bereits um 10 Uhr kamen die ersten Schnitzeljäger in die Bibliothek, um sich als „First to Find“ – also die ersten Finder – in das sogenannte Logbuch einzutragen.“

Darüber hinaus lockt dieses neue Angebot auch Besucher in die städtische Einrichtung, die die Stadt- und Kreisbibliothek dank der Schatzsuche und Schnitzeljagd neu entdecken und sich als Nutzer registrieren.

Schnitzeljagd mit modernen Medien

Geocaching ist eine GPS-basierte Schnitzeljagd, die mit den 2000er-Jahren zunehmend beliebt wurde und inzwischen Menschen weltweit begeistert. Über eine Datenbank können Sucher die versteckten Caches bekannt geben, die dann von anderen gesucht und gefunden werden. Weltweit existieren mehr als 3,4 Millionen aktive Geocaches in 191 Ländern, in Deutschland sind mehr als 425.000 Geocaches versteckt.

In und um Zella-Mehlis liegen circa 200 Geocaches, die in der Stadt und oftmals auch an den Wanderwegen zu finden sind, weiß Linda Münzel zu berichten. Neben den traditionellen Caches, die meist in die Natur und zu besonderen Orten führen, gibt es auch besondere Geocaches wie beispielsweise den Mystery-Cache, Earth-Cache und Adventure Lab. Die Verstecke für Geocaches sind meist kreativ ausgesucht, und nicht selten werden dazu auch öffentliche Einrichtungen – wie in diesem Fall die Stadt- und Kreisbibliothek Zella-Mehlis – als Partner gewählt.