Zella-Mehlis: Bibliothek ist jetzt Abenteuer-Spielplatz

Kinderbücher, Belletristik und Tonies – das sind die meistgefragten Medien in der Stadt- und Kreisbibliothek Zella-Mehlis. Seit Anfang des Jahres finden Bibliotheksnutzer und Gäste aber auch ein ganz ein neues Angebot in der städtischen Einrichtung im Rathaus: einen Geocache. „Der Schatz, der mit einer digitalen Schatzsuche per GPS-Koordinaten gefunden werden kann, wurde von Geocachern und Bibliotheksteam gemeinsam versteckt und lockte bereits in den ersten zwei Öffnungstagen mehrere Schatzsucher in die Stadt- und Kreisbibliothek“, erklärt Stadtsprecherin Linda Münzel.