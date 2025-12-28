Zella-Mehlis: Beliebtes Babynamen sind Emil, Emilio, Ella oder Marlon

Das Jahresende ist alle Jahre wieder gute Gelegenheit, auf die vergangenen Monate zurückzublicken. Wie viele Kinder haben das Licht der Welt erblickt, wie viele Paare haben sich getraut oder wie alt sind die ältesten Bürger der Stadt?
In Zella-Mehlis erblickten in diesem Jahr bisher 46 Kinder das Licht der Welt. Das geht aus der aktuellen Statistik der Stadtverwaltung hervor.
Das Jahresende ist alle Jahre wieder gute Gelegenheit, auf die vergangenen Monate zurückzublicken. Wie viele Kinder haben das Licht der Welt erblickt, wie viele Paare haben sich getraut oder wie alt sind die ältesten Bürger der Stadt?
Nach der Werbung weiterlesen
Wie Stadtsprecherin Linda Münzel mitteilt, leben in Zella-Mehlis und dem Ortsteil Benshausen aktuell 12.522 Einwohner. Davon sind 6124 Männer und 6398 Frauen. Aus der Statistik geht auch hervor, dass Zella-Mehlis ein Städtchen ist, in dem die Menschen gern wohnen. Registriert wurden in diesem Jahr bisher insgesamt 548 Zuzüge nach Zella-Mehlis. Dem stehen lediglich 527 Wegzügen gegenüber. „Damit hält seit mehr als zehn Jahren der Trend an, dass sich mehr Menschen für Zella-Mehlis als Wohnort entscheiden, als die Stadt zu verlassen“, konstatiert Linda Münzel.
Dass junge Leute in Zella-Mehlis nach wie vor auf Traditionen stehen, zeigt auch die Zahl der Eheschließungen in der Stadt. Immerhin 46 Paare gaben sich im Zella-Mehliser Rathaus das Ja-Wort und damit das Versprechen, künftig gemeinsam durchs Leben zu gehen.
Bei der Zahl der Geburten geht es Zella-Mehlis wie vielen anderen Städten auch. Es könnten viel mehr sein. Denn in diesem Jahr wurden nur 46 Mädchen und Jungen geboten, die in Zella-Mehlis, Benshausen oder Ebertshausen zu Hause sind. Zu den beliebtesten Vornamen bei den Mädchen und Jungen gehörten Emil oder Emilio sowie Marlon und Ella. Damit folgen Zella-Mehliser Eltern auch dem bundesweiten Trend, kurze und zeitlose Vornamen für ihre Kinder zu wählen.
Den 46 kleinen Neubürgern stehen allerdings auch 193 Sterbefälle gegenüber. Altersjubilare gibt es in der Stadt einige. 2025 sind in Zella-Mehlis zwei Menschen 102 Jahre alt geworden, fünf weitere Zella-Mehliser haben das seltene 100. Wiegenfest gefeiert. Und ebenfalls fünf Männer und Frauen konnten den seltenen, höchstmöglichen Schnapszahl-Geburtstag begehen – ihren 99.
Die Zahl der Gewerbebetriebe ist in diesem Jahr leicht gestiegen. Linda Münzel zufolge gibt es in der Stadt mit ihrem Ortsteil 1525 aktive Gewerbe. 2025 erfolgten 108 Anmeldungen, dem stehen 90 Abmeldungen gegenüber. Den größten Anteil hat der Handel (455) mit 24 Prozent, gefolgt vom Handwerk (316) mit 17 Prozent sowie Industrie (95) mit fünf Prozent.