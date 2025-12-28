Zella-Mehlis: Beliebtes Babynamen sind Emil, Emilio, Ella oder Marlon

Wie Stadtsprecherin Linda Münzel mitteilt, leben in Zella-Mehlis und dem Ortsteil Benshausen aktuell 12.522 Einwohner. Davon sind 6124 Männer und 6398 Frauen. Aus der Statistik geht auch hervor, dass Zella-Mehlis ein Städtchen ist, in dem die Menschen gern wohnen. Registriert wurden in diesem Jahr bisher insgesamt 548 Zuzüge nach Zella-Mehlis. Dem stehen lediglich 527 Wegzügen gegenüber. „Damit hält seit mehr als zehn Jahren der Trend an, dass sich mehr Menschen für Zella-Mehlis als Wohnort entscheiden, als die Stadt zu verlassen“, konstatiert Linda Münzel.