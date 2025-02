Da zwei der Sportler jedoch in den beiden Thüringer Skisprung-Regionalteams gebraucht werden, musste das Langlauf-Team noch einmal umgebaut werden. Mika Kristalla und Hannes Jahns starten für die Springer; im Langlauf Marit Arnold, Lena Baumbach, Jasmin Arnold, Karl Kronberg, Valentin Kuhn und Louis Diem. Am Sonntag war für Letztere in Benshausen Abfahrt.