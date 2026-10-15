Nein, es ist nicht Otis Redding, der am Mittwochabend aus den Fenstern der oberen Etage im Kinder- und Jugendfreizeittrentrum in Zella-Mehlis schallt und sofort für gute Laune sorgt, auch wenn der Text alles andere als romantisch ist. Aber es ist sein Lied, das den 1967 mit nur 26 Jahren bei einem tragischen Flugzeugunglück ums Leben gekommenen Soul-Pionier posthum zu Weltruhm verhalf. Erst nach seinem Tod wurde es veröffentlicht. Obwohl noch unvollendet, schoss es überall in den Hitlisten bis nach vorn. Oder vielleicht auch weil unvollendet. Denn das vorerst noch fehlende Textstück am Ende von „Sittin’ On The Dock Of The Bay“ wurde erst einmal gepfiffen. Es sollte später eingefügt werden. Dazu kam es nicht mehr.