Zella-Mehlis/Andernach: Lebendige Partnerschaft seit 35 Jahren

Am 3. Oktober fand im Parkhotel in Andernach ein Empfang des Oberbürgermeisters Christian Greiner mit rund 25 geladenen Gästen anlässlich des 35. Geburtstages der Städtepartnerschaft statt. Wie Stadtsprecherin Linda Münzel mitteilt, blickte der Zella-Mehliser Bürgermeister Torsten Widder bei dem Empfang auf die Anfänge der Verbindung zurück: „Es war ein Zeichen des Miteinanders, ein Signal der Freundschaft – und ein ganz praktisches Stück Wiedervereinigung. Während in Berlin noch über Verträge beraten wurde, lebten unsere beiden Städte bereits vor, was Einheit bedeutet: füreinander da zu sein, Brücken zu bauen, den Austausch zu pflegen“. Seither habe man Jubiläen gefeiert, gegenseitige Besuche organisiert und voneinander gelernt. „Ihre Stadt Andernach war und ist dabei ein wunderbarer Partner: reich an Geschichte, geprägt durch die Lage am Rhein, offen für neue Ideen“, sagte Torsten Widder. Die Verbindung sei nicht nur Tradition, sondern lebendige Gegenwart. „Für uns als Städte bedeutet das, unsere Partnerschaft weiter lebendig zu halten, den Austausch weiterzuführen und wieder zu intensivieren, neue Generationen einzubeziehen. Gerade junge Menschen sollen erfahren, dass diese Verbindung mehr ist als eine Urkunde oder ein Eintrag ins Goldene Buch. Sie sollen sie erleben – in Begegnungen, in Projekten, in Freundschaften“, sagte Torsten Widder.