„Unser Großer ist in einem Zekiwa-Kinderwagen durch die Gegend gefahren worden, den wir gebraucht gekauft haben. Robust und haltbar.“ „So etwas gibt es heute nicht mehr.“ „War ja auch unverwüstlich.“ oder: „Alle späteren Westmodelle konnten da nicht mithalten, zu unpraktisch oder vorzeitiger Schrott“. Solche Kommentare finden sich in diesen Tagen zur Meldung, dass der ostdeutsche Kinderwagenhersteller Zekiwa Insolvenz angemeldet hat.
Zekiwa Zeitz Aus für Teil des Schmalkalder Kombinats
Jens Wenzel 20.02.2026 - 15:18 Uhr