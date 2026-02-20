„Unser Großer ist in einem Zekiwa-Kinderwagen durch die Gegend gefahren worden, den wir gebraucht gekauft haben. Robust und haltbar.“ „So etwas gibt es heute nicht mehr.“ „War ja auch unverwüstlich.“ oder: „Alle späteren Westmodelle konnten da nicht mithalten, zu unpraktisch oder vorzeitiger Schrott“. Solche Kommentare finden sich in diesen Tagen zur Meldung, dass der ostdeutsche Kinderwagenhersteller Zekiwa Insolvenz angemeldet hat.