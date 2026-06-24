Zeitweise Vollsperrung: Unfall mit vier Fahrzeugen auf A3 - Hubschrauber im Einsatz

Heiligenroth - Nach einem Unfall mit einem Lastwagen und drei Autos ist die vielbefahrene Autobahn 3 im Westerwald in Fahrtrichtung Frankfurt zeitweise gesperrt worden. Als ein Fahrzeug den Fahrstreifen gewechselt habe, sei es am Nachmittag bei Heiligenroth nahe der Grenze zu Hessen zu der Kollision gekommen, teilte die Polizei in Montabaur mit. Ein Mensch kam demnach verletzt in ein Krankenhaus. Im Einsatz sei ein Rettungshubschrauber gewesen.